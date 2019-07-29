محكمة بريطانية تنظر الثلاثاء في النزاع بين حاكم دبي والاميرة هيا

تنطلق يوم الثلاثاء في لندن اولى جلسات الفصل في النزاع بين حاكم دبي- نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني وستستمر الجلسات حتى يوم الاربعاء

وتتمحور اولى الجلسات التي تنظر فيها المحكمة العليا في لندن حول قضية حضانة أطفالهما حيث سيتولى قسم الأسرة في المحكمة العليا، المختصة بالقضايا ذات الأهمية البالغة، القضية

ولجات الاميرة هيا الى المانيا مع طفليها الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات) حيث قدمت طلب اللجوء قبل ان تستقر في لندن وتحديدا في منطقة كنسينغتون بالاس غاردنز.

وستمثل المحامية البريطانية هيلين وارد حاكم دبي في القضية، أما الأميرة هيا فسيمثلها كاتبة العدل البريطانية الشهيرة البارونة فيونا شاكليتون، واشتهرت شاكلتون بعد توليها قضية انفصال الأمير أندرو من زوجته ساره فرغسون عام 1992.