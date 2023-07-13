محكمة تدرس عزل نتنياهو وبايدن يرفض استقباله

فيما اعتبرت مصادر عبرية رفض الرئيس الاميركي جو بايدن استقبال رئيس الحكومة الاسرائيلية جو بايدن عملية اذلال كبيرة، فان الاخير يتجه لزيارة الصين ردا على "اذلاله" في الوقت الذي تدرس المحكمة العليا الاسرائيلية عزله من منصبه.

بايدن يذل نتنياهو

واكد وزير مقرب من نتنياهو إن الإدارة الأمريكية تتصرف تجاه رئيس الحكومة بطريقة "غير عادلة ومذلة"، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، واضافت يعتقد كثيرون في الحكومة الإسرائيلية ولا يقولونه صراحة، ناقلة عن الوزير قوله: "ليس من شرف نتنياهو أن يطلب لقاءه، وإن ذلك بالتأكيد حدث صعب وإشكالي".

واستقبل البيت الابيض الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ فيما تم تجاهل ارسال الدعوة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وقالت تقارير حكومية أن موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه إسرائيل أشد قسوة من موقف إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

والاحد الماضي تحدث الرئيس الأ مريكي ، جو بايدن،لقناة "سي أن أن" (CNN) الأميركية، مؤكدا ان وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، "الذين يريدون استيطانيا في كل مكان هم جزء من المشكلة"، وقال إن الحكومة الإسرائيلية تضم أعضاء في المجلس الوزاري المصغر (الكابينيت) هم الأكثر تطرفًا الذين رأيتهم في حياتي، وأعود بالزمن إلى غولدا مئير، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير جزء من مشكلة الضفة الغربية" المحتلة.

وأكد بايدن "وزراء في الحكومة الإسرائيلية "يقولون إن من حقهم الاستيطان حيثما نريد، إنه ليس لهم الحق في أن يكونوا هناك وهذا لا يساهم في (تحسين) الوضع".

نتنياهو الى الصين نكاية بـ بايدن

ورد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالاعلان عن زيارة الى الصين الشهر المقبل، مما يشير إلى نفاد صبر متزايد مع واشنطن ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بالرئيس شي جين بينغ وقادة صينيين آخرين.

وتقول مواقع عبرية "لن يقف نتنياهو وينتظر دعوة غير وشيكة لزيارة البيت الأبيض. وقال مصدر دبلوماسي" إنه يعمل أيضا في قنوات موازية".



محاولات لعزل نتنياهو من منصبه

وفي الاثناء تناقش المحكمة الإسرائيلية العليا، التماسًا يدعو إلى استبعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من منصبه كرئيس للوزراء بسبب انتهاك تسوية تضارب المصالح، ووقع الالتماس 39 من كبار مسؤولون في مختلف المجالات ، حسب القناة 12 العبرية.

واحالت المحكمة الالتماس إلى اللجنة. للمناقشة في أقرب وقت ممكن، للحصول على الالتماس كاملاً وقرار المحكمة العليا بسبب القضايا المرفوعه ضده والتي يعمل على تعديل القوانين في الكيان للتهرب منها

كما قدمت منظمات غير حكومية أخرى التماسات هاجمت نتنياهو على أنها انتهاك لاتفاقية تضارب المصالح ، ودعت إلى وضع نتنياهو في قضية ازدراء المحكمة.