محكمة تغرم أبل 19 مليون دولار لبيعها هواتف بلا شواحن

حكمت محكمة برازيلية بتغريم شركة "آبل" الأمريكية اكثر من 19 مليون دولار، بسبب بيعها هواتف ذكية للمواطنين في البلاد دون شاحن طاقة.

ورفع مجموعة من المواطنين والمستهلكين البرازيليين في ولاية ساو باولو دعوى قضائية ضد الشركة الأمريكية، والتي تضم مجموعة من المقترضين والمستهلكين ودافعي الضرائب، وفقا لموقع "إنغادجيت" الالكتروني

وقال القاضي المسؤول ان ما اقدمت عليه شركة ابل "ممارسة مسيئة" "تتطلب من المستهلكين شراء منتج ثان حتى يعمل الأول".

ووفق قرار المحكمة فانه يتعين على "آبل" تزويد "العملاء في البرازيل الذين اشتروا هواتف "آيفون 12" أو "آيفون 13" على مدار العامين الماضيين بشواحن، وكذلك البدء في تضمينها في جميع عمليات الشراء الجديدة".

وفي عام 2021، فرضت وكالة حماية المستهلك في ساو باولو غرامة قدرها 2 مليون دولار على الشركة الأمريكية لإزالتها شاحن الطاقة من "آيفون 12"، وهو ما اعتبرته الوكالة انتهاكا لقانون الدفاع عن المستهلك البرازيلي اي ان الخلافات بين البرازيل وأبل تمتد لاشهر طويلة حيث ان الحكومة البرازيلية منعت شركة "آبل" من بيع هواتف "آيفون" التي لا تأتي مع شاحن، كما أنها غرّمتها 2.38 مليون دولار أخرى، وأمرت بإلغاء تسجيل هاتف "آيفون 12" لدى وكالة الاتصالات الوطنية البرازيلية.