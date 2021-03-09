محكمة تونسية تقضي بسجن صهر بن علي ومالك قناة تلفزيونة بتهم فساد

الحكم قابل للطعن يتعلق بشبهات فساد مالي حدثت قبل ثورة 2011 في عقود إعلانات بين التلفزة التونسية وشركة للإنتاج الإعلامي كان يملكها الطرابلسي ويديرها الفهري‎.

أصدر القضاء التونسي الثلاثاء، أحكاما بالسجن 8 سنوات لسامي الفهري، مالك قناة "الحوار التونسي" الخاصة و10 سنوات بحق بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في قضايا فساد مالي.

الحكم أصدرته محكمة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بتونس العاصمة، حسب إذاعة "راديو موزاييك" المحلي (خاص).

وأوضحت الإذاعة أن المحكمة قررت أيضا تغريم الفهري والطرابلسي بمبلغ 40 مليون دينار (14.5 مليون دولار) بالتضامن بينهما.

وأفادت بأن الفهري يُحاكم حضوريا، بينما يحاكم الطرابلسي غيابيا لكونه هاربا.

والحكم الصادر اليوم قابل للطعن، ويتعلق بشبهات فساد مالي حدثت قبل ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 في عقود إعلانات بين التلفزة التونسية وشركة "كاكتوس" للإنتاج الإعلامي الخاصة، التي كان يملكها الطرابلسي ويديرها الفهري‎.

