محكمة حوثية تقضي باعدام 5 يمنيين بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية

اصدرت محكمة خاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين في اليمن الثلاثاء، حكما بإعدام خمسة مواطنين بعد ادانتهم بتهمة التجسس لحساب الاستخبارات البريطانية.

وقالت وكالة (سبأ) الاخبارية التابعة للحوثيين أن "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء قضت بالإعدام تعزيرا بحق خمسة متهمين يمنيين بممارسة نشاط تجسسي وتخريبي لصالح ضباط جهاز الاستخبارات البريطاني".

وأضافت أن المتهمين الموقوفين منذ خمسة اشهر على ذمة القضية هم "عرفات قاسم عبد الله الحاشدي، وعلي محمد عبد الله الجعماني، وباسم علي الخروجه، وسليم عبدالله يحيى حبيش، وأيمن مجاهد قايد حريش".

كما قضى منطوق الحكم بعقوبة الحبس لمدة خمس سنوات بحق المتهم محمد شرف قايد حريش، مع وضعه تحت رقابة الشرطة لمدة ثلاث سنوات، وأخذ الضمانات والتعهدات منه بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام، وفق ذات المصدر.

وعادة ما تؤكد الحكومة اليمنية ومؤسسات حقوقية دولية بطلان شرعية هذه المحاكم والقرارات الصادرة عنها.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ سبع سنوات أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.