محكمة سودانية تلزم شركات الانترنت باعادة الخدمة

الزمت محكمة شمال الخرطوم شركات الاتصالات العاملة في البلاد على اعادة خدمة الانترنت المقطوعة بشكل فوري وسريع

اسراء بتقول ليكم هاي من السودان ما عندها انترنت😂@_israao pic.twitter.com/9wKZBInGez — YASSIN (@yassinsalih96) ٣ يوليو ٢٠١٩

وامس توقع المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية، قال الكباشي، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد تنهي أعمالها، الاثنين، تمهيدا لتوقيع الطرفين عليها.

وبرر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: "أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظا على الاتفاق".