محكمة سودانية تلزم شركات الانترنت باعادة الخدمة

منشور 09 تمّوز / يوليو 2019 - 09:30
اعادة خدمة الانترنت المقطوعة بشكل فوري وسريع
اعادة خدمة الانترنت المقطوعة بشكل فوري وسريع

الزمت محكمة شمال الخرطوم شركات الاتصالات العاملة في البلاد على اعادة خدمة الانترنت المقطوعة بشكل فوري وسريع

وامس توقع المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، شمس الدين الكباشي، عودة الإنترنت خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدا أن هناك ترتيبات تجري لعودة الخدمة.

وخلال اجتماع مع سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية،  قال الكباشي، إن لجنة صياغة الاتفاق الموقع بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد تنهي أعمالها، الاثنين، تمهيدا لتوقيع الطرفين عليها.

وبرر الكباشي تأخير إعادة خدمة الإنترنت بقوله: "أخرنا إعادة خدمة الإنترنت حفاظا على الاتفاق".


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن