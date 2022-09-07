محكمة فرنسية تؤيد حبس رفعت الاسد بتهمة تبييض الاموال

ايدت محكمة النقض الفرنسية إدانة رفعت الأسد نائب الرئيس السوري السابق حافظ الاسد وعم الرئيس الحالي بشار الاسد بجرم الاختلاس وتبييض الأموال، واكدت على العقوبات المنصوصة بحبسه 4 سنوات ومصادرة أملاكه.

وقالت أعلى محكمة في فرنسا يوم الأربعاء ان رفعت الاسد متهم بالاستحواذ على ممتلكات فرنسية بقيمة ملايين اليوروهات حيث نقلها الى بلاده ، واشارت الى ان "الأصول التي يحتفظ بها رفعت الأسد في فرنسا والتي تم الحجز عليها أثناء الإجراءات ستتم مصادرتها بشكل نهائي".

وكان رفعت الاسد المتهم بارتكاب مجازر في حماة السورية في العام 1981 الذي حاول الانقلاب على شقيقه الراحل حافظ الاسد وعارض في العام 2000 تسليم الرئاسة لابن شقيقه بشار قد عاد الى البلاد بعدما أصبح غير قادر على التصرف في ثروته بفرنسا بعد مصالحة مع بشار الاسد