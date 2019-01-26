محكمة في ولاية تكساس توجه الاتهام إلى مقاتل أمريكي أوقف في سوريا

وارن كريستوفر كلارك

وجهت محكمة في تكساس تهمة التعاون مع منظمة إرهابية إلى أمريكي يبلغ من العمر 34 عاما، أوقف في سوريا حيث كان قد انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن قوات سوريا الديمقراطية أوقفت في سوريا وارن كريستوفر كلارك من بلدة شوغار لاند بالقرب من مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. وقوات سوريا الديمقراطية تحالف عربي كردي مدعوم من التحالف الدولي ضد المسلحين الذي تقوده واشنطن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسليمه هذا الأسبوع إلى القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا وأعيد الخميس إلى هيوستن قبل أن يمثل أمام قضاء هذه المدينة. وقد يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاما.

ونقل البيان المدعي راين باتريك قوله إن “ذراع القضاء الأمريكي طويلة”.

من جهته، صرح أحد ممثلي مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) بيري تيرنر أن الشرطة الفدرالية الأمريكية “ستواصل البحث بفاعلية عن الأفراد الذين يحاولون الانضمام إلى صفوف المقاتلين الأجانب (في تنظيم الدولة الاسلامية) أو تقديم مساعدة إنسانية لمنظمات إرهابية أخرى”.

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة “ان بي سي” قبل نقله إلى الولايات المتحدة، قال الأمريكي إنه توجه إلى سوريا في 2015 لإعطاء دروس في اللغة الانكليزية لمقاتلي التنظيم الجهادي، ولم يقاتل يوما.

وأوضح الشاب الأمريكي الأسود الذي يسمي نفسه أبو محمد الأمريكي “أردت الذهاب لأرى ما هو هذا التنظيم فعليا وماذا يفعلون”.

واعتقلت قوات سوريا الديمقراطية مئات المقاتلين الأجانب الذين جاؤوا من جميع أنحاء العالم للقتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وما زال يتوجب تسوية أوضاعهم قبل رحيل الجنود الأمريكيين البالغ عددهم حوالى ألفي عسكري في شمال سوريا، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الأول/ ديسمبر الماضي