محكمة ماليزية تأمر رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بالدفاع عن نفسه

منشور 11 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 05:38 نجيب رزاق © 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك مواضيع ممكن أن تعجبك الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند 5 علامات تدل على أنك أذكى مما كنت تتوقع "المعطف الأحمر" .. آخر قطعة ملابس تشتريها النجمة جين فوندا.. ما القصة؟ ترامب: تخصيب إيران لليورانيوم خطوة سيئة للغاية قبل أيام من تنحي رئيسها.. سحل عمدة مدينة بوليفية وحلق شعرها في الشارع "مأتم" في إسرائيل Loading content ...