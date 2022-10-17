محكمة مصرية تصنف "الاخوان المسلمين" كمظمة ارهابية لـ 5 سنوات

قررت محكمة مصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات كما صننفت المئات من اعضاء التنظيم في قائمة الارهابيين ونشر القرار في الجريدة الرسمية المصرية.

وفي التفاصيل فقد صدر القرار عن محكمة جنايات القاهرة بالجلسة المنعقدة بغرفة المشورة برئاسة المستشار على محمد عمر الهواري، وعضوية المستشارين أشرف عبدالوهاب العشماوي، وخالد فخري الشلقامي، وشمل القرار بالاضافة الى اعتبار جماعة الاخوان المسلمين منظمة ارهابية لمدة خمس سنوات تصنيف المئات من عناصر التنظيم كارهابيين لمدة 3 سنوات بعد تورطعم في اعمال وقضايا سابقة تمس امن الدولة المصرية ومواطنيها

قائمة الاعضاء المصنفين في لوائح الارهابيين

ووفق القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بتاريخ 3 مارس 2020 يحق للنيابة العامة، إعداد قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية، تُدرج عليها الكيانات الإرهابية، التي تُقرر الدائرة المختصة إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها" وهو ما يطلق عليه اسم (قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين)

وتعتبر الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين جماعة ارهابية بعد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وحل حكومة الاخوان واعتقال كبار قادة التنظيم بعد اتهامهم بالوقوف وراء عمليات (ارهابية) ضد قوات الامن المصرية