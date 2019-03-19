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محكمة مصرية تقضي بالسجن على 40‭ متهما بالاتجار بالبشر

محكمة مصرية تقضي بالسجن على 40‭ متهما بالاتجار بالبشر
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