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محللون: جيش الاحتلال فشل بعملية خان يونس وخسارته مزدوجة

محللون: جيش الاحتلال فشل بعملية خان يونس وخسارته مزدوجة
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