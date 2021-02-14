محمد آل خاجة يؤدي اليمين كأول سفير للإمارات بإسرائيل

أفاد مكتب دبي الإعلامي مساء الأحد ان محمد محمود آل خاجة أدى اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، كأول سفير للدولة في دولة إسرائيل.

ووافق مجلس الوزراء الإماراتي الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب بإسرائيل في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي.

وفي أغسطس/ آب تفاق توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل إلى اتفاق، برعاية من الولايات المتحدة الأمريكية، يمهد لإقامة علاقات رسمية بين البلدين لأول مرة.



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