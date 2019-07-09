محمد ابن سلمان يعزي محمد بن نايف بوفاة والدته

نشرت حسابات سعودية مشاهد تظهر قيام ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بواجب العزاء تجاه ابن عمّه، وزير الداخلية وولي العهد السابق، محمد بن نايف.

وقبّل محمد بن سلمان كتف ويد محمد بن نايف، وسط حضور عدد من كبار الأمراء.

وكانت والدة محمد بن نايف، الأميرة جوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، توفيت الجمعة، وصلي عليها بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

يذكر أن الملك سلمان أقال محمد بن نايف من جميع مناصبه منتصف العام 2017، ونصب نجله محمد بدلا عنه في ولاية العهد.

وخلال الفترة الماضية، رافق محمد بن نايف والدته إلى المشفى بشكل مستمر، كما وثقت حسابات مقربة من الأمراء.

