محمد السادس يدعو أردوغان لزيارة المغرب

أعلنت أنقرة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تلقى دعوة من العاهل المغربي، الملك محمد السادس، لزيارة المغرب.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في تصريح لموقع "القناة الثانية" المغربية، الثلاثاء، عقب لقاء مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في نيويورك، حيث تنعقد الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "ناقشنا تنظيم زيارة عالية المستوى بين البلدين، إذ تلقى الرئيس أردوغان دعوة من العاهل المغربي محمد السادس لزيارة المغرب".

وأضاف تشاووش أغلو أنه سيزور المغرب بنفسه، قبل هذه الزيارة المرتقبة لأردوغان والتي لم يحدد موعدها، وذلك من أجل "التنسيق والتحضير لها".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن لقاءه مع نظيره المغربي كان "مثمرا جدا"، مفيدا بأنه تم خلال المحادثات التأكيد على الالتزام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وشدد على أن المغرب يبقى بلدا شقيقا بالنسبة لتركيا. (tr)