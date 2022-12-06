محمد السادس ينضم للمحتفلين في الشوارع بفوز منتخب المغرب (فيديوهات)

انضم العاهل المغربي محمد السادس الى الاف المواطنين الذين نزلوا الى شوارع العاصمة الرباط مساء الثلاثاء، للاحتفال بفوز منتخبهم على نظيره الاسباني في تصفيات بطولة كأس العالم في قطر 2022.
واظهرت مقاطع فيديو عشرات المغاربة وهم يحيطون بسيارة كان الملك الملك يجلس في مقعدها الامامي مرتديا قميص المنتخب الوطني الملق "أسود الأطلس".
وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الإسباني بالركلات الترجيحية بواقع ثلاثة اهداف مقابل لا شئ.
محمد السادس شخصيا يحفل في شوارع الرباط.. يشارك المغاربة فرحتهم بعد مباراة #المغرب_اسبانيا ..— Doli.. (@Doliprane_aie) December 6, 2022
هاهو ملك #المغرب لمن يسأل عنه.. شفتوه مزيان.. يالله البركة فراسكم والعزاء في الشراطون..#TeamMorocco #ألمغرب#DimaMaghrib #Morocco pic.twitter.com/tWn1tmtsyD
تم اللحوء الى ركلات الترجيح بعدما انتهى وقت المباراة الاصلي وكذلك الشوطيين الاضافيين بتعادل المنتخبين دون اهداف.
وقبل ذلك، هنأ الملك محمد السادس المنتخب عبر اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة) ومدرب المنتخب.
جلالة الملك محمد السادس نصره الله يشارك الشعب المغربي فرحة انتصار المنتخب المغربي و صعوده لربع النهائي— عبد الله (@Haardstee) December 6, 2022
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وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك اعرب في الاتصال "عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى”.
أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد يحتفل بفوز #المغرب ..#أسود_الأطلس #المغرب_اسبانيا #كأس_العالم_قطر_2022 #المنتخب_المغربي #مونديال_قطر pic.twitter.com/VJosSyccXw— جابر الحرمي (@jaberalharmi) December 6, 2022
كما اظهرت مقاطع فيديو أأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يحمل علم المغرب محتفيا رفقة أفراد أسرته بفوز منتخب "اسود الاطلس" من على المنصة الشرفية لملعب المدينة التعليمية الذي استضاف المباراة.
وايضا ظهر والد الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدته الشيخة موزا وهما يحتفلان بسعادة بالغة بفوز الفريق المغربي.
🎥♥️| فرحة كبيرة لسمو الأمير الوالد وسموّ الشيخة موزا بنت ناصر بتأهل #المغرب 🇲🇦#نديب_قطر | #كأس_العالم_قطر_2022 #المغرب_إسبانيا | #أسود_الأطلس pic.twitter.com/QunJHaWiFC— نديب قطر (@NadeebQa) December 6, 2022
ويلتقي منتخب المغرب السبت، مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا،وذلك ضمن تصفيات ربع نهائي البطولة.
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