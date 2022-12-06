محمد السادس ينضم للمحتفلين في الشوارع بفوز منتخب المغرب (فيديوهات)

انضم العاهل المغربي محمد السادس الى الاف المواطنين الذين نزلوا الى شوارع العاصمة الرباط مساء الثلاثاء، للاحتفال بفوز منتخبهم على نظيره الاسباني في تصفيات بطولة كأس العالم في قطر 2022.

واظهرت مقاطع فيديو عشرات المغاربة وهم يحيطون بسيارة كان الملك الملك يجلس في مقعدها الامامي مرتديا قميص المنتخب الوطني الملق "أسود الأطلس".

وتأهل منتخب المغرب إلى ربع نهائي البطولة لأول مرة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نظيره الإسباني بالركلات الترجيحية بواقع ثلاثة اهداف مقابل لا شئ.

تم اللحوء الى ركلات الترجيح بعدما انتهى وقت المباراة الاصلي وكذلك الشوطيين الاضافيين بتعادل المنتخبين دون اهداف.

وقبل ذلك، هنأ الملك محمد السادس المنتخب عبر اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (اتحاد الكرة) ومدرب المنتخب.

جلالة الملك محمد السادس نصره الله يشارك الشعب المغربي فرحة انتصار المنتخب المغربي و صعوده لربع النهائي

👇 pic.twitter.com/yFsTa1CZbW — عبد الله (@Haardstee) December 6, 2022

وقالت وكالة الأنباء المغربية الرسمية أن الملك اعرب في الاتصال "عن أحر التهاني للاعبين والطاقمين التقني والإداري الذين قدموا أفضل ما لديهم وبصموا على مسار رائع خلال هذه المسابقة الرياضية الكبرى”.

كما اظهرت مقاطع فيديو أأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وهو يحمل علم المغرب محتفيا رفقة أفراد أسرته بفوز منتخب "اسود الاطلس" من على المنصة الشرفية لملعب المدينة التعليمية الذي استضاف المباراة.

وايضا ظهر والد الامير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ووالدته الشيخة موزا وهما يحتفلان بسعادة بالغة بفوز الفريق المغربي.

ويلتقي منتخب المغرب السبت، مع الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا،وذلك ضمن تصفيات ربع نهائي البطولة.