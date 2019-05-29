محمد بن راشد انفق 1.5 مليار درهم في 86 دولة

اشاد نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بعمل 660 موظفا و100 الف متطوعا حول العالم اشرفوا على المبادرات الانسانية والمجتمعية وقد استفاد منها أكثر من 70 مليون شخص في 86 دولة.

وقال حاكم دبي أن حجم الإنفاق الإجمالي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للعام 2018، بلغ 1.5 مليار درهم إماراتي على جميع المبادرات والبرامج والمشاريع الإنسانية والمجتمعية والتنموية والمعرفية والثقافية والتمكينية

يشار الى ان حملة الامارات الاخيرة كانت لأطفال ونساء الروهينغا" في يومها الثالث حيث بلغ الانفاق 50 مليون درهم، واتنفذ بالتعاون مع أكثر من 25 منظمة وجمعية إماراتية تعمل في المجال الإنساني والتنموي.