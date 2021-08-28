محمد بن راشد يجتمع بوزير الخارجية الايراني الجديد

اعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، على هامش قمة تعقد في بغداد.

الامارات تتمنى النجاح للوزير الايراني

وأضاف حاكم دبي، أنه تمنى للوزير الإيراني “النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب”.

التقيت اليوم على هامش قمة بغداد للتعاون وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان @Amirabdolahian تمنياتي له بالنجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادىء الحكمة ومصلحة الشعوب.. وتحياتنا دائماً للشعب الإيراني الجار والصديق — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) August 28, 2021

اللقاءات السعودية الايرانية

على صعيد متصل ذكّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن العراق احتضن في السابق اللقاءات بين السعودية وإيران، لافتا إلى أن "هذه اللقاءات مستمرة".

وقال الوزير العراقي : "ما فهمناه من الطرفين أن لديهما الرغبة في الوصول إلى النتائج الإيجابية لحل المشاكل العالقة والموجودة بين الطرفين".

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن "بغداد استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية".

وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة، خاصة الحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016.