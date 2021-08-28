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محمد بن راشد يجتمع بوزير الخارجية الايراني الجديد

منشور 28 آب / أغسطس 2021 - 05:25
الامارات تتمنى النجاح للوزير الايراني
الامارات تتمنى النجاح للوزير الايراني

اعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، إنه التقى مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، على هامش قمة تعقد في بغداد.

الامارات تتمنى النجاح للوزير الايراني

وأضاف حاكم دبي، أنه تمنى للوزير الإيراني “النجاح في مهامه الجديدة بتطوير علاقات إيجابية مع دول الجوار وترسيخ علاقات تقوم على مبادئ الحكمة ومصلحة الشعوب”.

 

اللقاءات السعودية الايرانية

على صعيد متصل ذكّر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن العراق احتضن في السابق اللقاءات بين السعودية وإيران، لافتا إلى أن "هذه اللقاءات مستمرة".

وقال الوزير العراقي : "ما فهمناه من الطرفين أن لديهما الرغبة في الوصول إلى النتائج الإيجابية لحل المشاكل العالقة والموجودة بين الطرفين".

وأعلن الرئيس العراقي برهم صالح أن "بغداد استضافت أكثر من جولة حوار بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية".

وهناك توتر كبير بين السعودية وإيران بسبب خلافات حادة كثيرة، خاصة الحرب في اليمن، ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بينهما منذ عام 2016.

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