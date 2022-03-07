محمد بن راشد يدعو العرب لاخذ مكانهم في العالم الجديد

دعا حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العرب الى اخذ مكانهم في العالم الجديد الذي يتشكل بفعل الحرب الروسية الاوكرانية والتي اكد ان نهايتها ستكون لصالح القوي والغني ، مع "التاريخ الجديد الذي يصنع ‏الآن"، بحسب تعبيره.‏

وقال حاكم دبي في تغريده على صفحته في تويتر "العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة … لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة".

#علمتني_الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة … لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة .. ألم يحن للعرب أن يتقاربوا .. ويتعاونوا .. ويتفقوا ..حتى يكون لهم وزن .. ورأي .. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن.. — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 7, 2022



وتساءل : "ألم يحن للعرب أن يتقاربوا ويتعاونوا ويتفقوا حتى يكون لهم وزن ورأي ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن".

وتاتي تغريدة حاكم دبي على وقع العملية العسكرية التي تشنها روسيا في العمق الاوكراني منذ 24 فبراير/شباط

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت لاحق إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.