محمد بن راشد يرفع دعوى قضائية ضد الأميرة هيا

كشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية أن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، رفع دعوى قضائية ضد زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، في المحكمة العليا بالمملكة المتحدة.

وسيتم نظر الدعوى وفقا للشبكة، في قسم الأسرة بالمحكمة العليا وستعقد جلسات.

ويتم النظر في القضية بلندن في قسم الأسرة بالمحكمة العليا، وستعقد الجلسات التالية في 30 و31 تموز/يوليو الجاري.

ولم تفصح محكمة العدل الملكية، عن هوية المتقاضين، لكنها أكدت تواريخ جلسات القضية.

وأضاف بيان صادر عن المحكمة أنه "تم الاستماع إلى القضية آخر مرة في 22 أيار/مايو 2019 أمام السيد جور مور، والقضية مدرجة لاحقا أمام الرئيس في 30 تموز/يوليو 2019".

وسيمثل حاكم دبي، السيدة هيلين وارد أوف ستيوارت، وهي مكتب محاماة رفيع المستوى في لندن.

ونشرت صحيفة "التايمز" تقريرا أعده كبير المراسلين ديفيد براون، والمحرر القانوني جوناثان إيميس، وبن هاو في دبلن، تقول فيه إن محامية تتعامل مع العائلة المالكة هي التي تنصح الأميرة هيا الحسين في موضوع "الانفصال" عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل المكتوم.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن المحامية التي مثلت ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، خلال طلاقه من الأميرة ديانا، طلب منها تقديم المشورة القانونية في مسألة الطلاق بين الأميرة هيا وزوجها حاكم دبي.

ويلفت الكتّاب إلى أن الأميرة هيا قد فرت من دبي خوفا على أمنها، كما زعمت مصادر قانونية، مشيرين إلى أن مشاركة البارونة شاكلتون من بلغرافيا ربما كانت إشارة إلى اختيار لندن لمعركة قضائية وطلاق وتسوية مالية ضخمة.

وتفيد الصحيفة بأنه يقال إن الأميرة هيا الحسين تعيش في قصر في لندن بعد تركها الشيخ آل مكتوم (69 عاما)، لافتة إلى أن ليدي شاكلتون مثلت أمير ويلز في طلاقه من الأميرة ديانا، أميرة ويلز، ومثلت دوق يورك في طلاقه من سارة، دوقة يورك، ومثلت المغني بول ماكارتني في طلاقه من زوجته هيذر ميللر، بالإضافة إلى أنها المحامية لكل من دوق كامبريدج ودوق ساسكس.

وينوه التقرير إلى أن الأميرة هيا والشيخ محمد يخوضان معركة حول مصير ولديهما الشيخ زايد (11 عاما) والشيخة جليلة (7 أعوام)، لافتا إلى أن ليدي شاكلتون المعروفة بقدراتها القانونية الشرسة، لم ترد على أسئلة الصحيفة حول علاقتها القانونية بالخلاف بين الأميرة والشيخ.