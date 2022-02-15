محمد بن راشد يستقبل أردوغان في "إكسبو دبي".. صور

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الثلاثاء، الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، ‏في معرض "إكسبو 2020 دبي".‏

وبحث ابن راشد مع أردوغان في لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وتركيا.

وقال حاكم دبي في تغريدة له على موقع "تويتر": "استقبلت اليوم فخامة الرئيس رجب طيب إردوغان في إكسبو دبي.. زيارة تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وتركيا .. آفاق كبيرة نراها في علاقاتنا الاقتصادية والتنموية مع تركيا .. ومتفائل باستقرار وازدهار كبير تقوده الدولتين في المنطقة ..".

محمد بن راشد يستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في إكسبو 2020 دبي، ويبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.#الامارات_تركيا_علاقات_استراتيجية #وام pic.twitter.com/N5NvTm98sD — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) February 15, 2022

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل إلى الإمارات العربية المتحدة، أمس الاثنين، في أول زيارة له للدولة الخليجية منذ 10 سنوات.

وتأتي زيارة أردوغان لمعرض "إكسبو 2020 دبي" تزامنا مع الاحتفال بـ"اليوم الوطني التركي".

محمد بن راشد يستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في إكسبو 2020 دبي، ويبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.#الإمارات_تركيا_علاقات_استراتيجية pic.twitter.com/uahGcrM6lT — صحيفة الرؤية (@Alroeya) February 15, 2022

واستقبل ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مع الرئيس التركي في قصر الوطن بأبو ظبي، والذي عبر له عن "شكره وتقديره لموقف تركيا بشأن إدانة الهجمات الحوثية على الإمارات، ‏وتضامنها مع الدولة في مواجهة هذه الاعتداءات الإجرامية، متمنيا لتركيا دوام الأمن والاستقرار ‏والازدهار"‏‎.

وشهد ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخيرة للإمارات تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار، والزراعة والصحة، والنقل، والصناعات، والتقنيات المتقدمة، والثقافة والشباب والعمل المناخي.