محمد بن راشد يطرح 8 مبادئ للحكم في دبي

نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم

قدم نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وثيقة تضمنت 8 مبادئ للحكم في دبي، أو لكل من يتولى مسؤولية فيها.

وكتب بن راشد على "تويتر": "هذه ثمانية مبادئ وأسس قامت عليها دبي، ومضى عليها الحكم سابقا، وأحكم أنا بها اليوم. نوصي جميع من يتولى مسؤولية هذه الإمارة أن يتلزم بها ويتمسك بما جاء فيها ونوجه من بيدهم الأمر أن يضعوا الآليات لضمان استمراريتها، مهما كانت الظروف أو تبدلت الأحوال، أو تغيرت الوجوه وهذه مبادئ حكم وحكومة".