محمد بن راشد يعتمد مخطط دبي الحضري حتى العام 2040

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، عن اعتماد مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040.

وقال محمد بن راشد آل مكتوم: "اعتمدنا بحمد الله مخطط دبي الحضري الجديد حتى العام 2040"، مشيرا إلى أن هدفهم هو أن تكون دبي "المدينة الأفضل للحياة في العالم".

وأضاف: "مساحات الأنشطة الاقتصادية والترفيهية ستتضاعف مرة ونصف، وستزيد أطوال شواطئنا 400% خلال العشرين عاما القادمة "، لافتا إلى أن "60% من مساحة دبي ستكون محميات طبيعية".