محمد بن زايد: الإمارات تخرج بخير من أزمة كورونا

أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، اليوم الخميس، أن الحياة في الإمارات تعود لطبيعتها، وأن البلاد خرجت بخير من أزمة "كورونا".

وقال بن زايد، "أبشركم الأمور طيبة والوضع الصحي في دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات".

محمد بن زايد: خرجنا من أزمة " كورونا " بخير وتعلمنا منها دروساً وتجارب عديدة..



ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في دولة الإمارات pic.twitter.com/yL94LuykyL — صحيفة الرؤية (@Alroeya) October 6, 2021

وكانت السلطات الإماراتية، أعلنت الشهر الماضي، السماح بعدم إلزامية ارتداء الكمامة في بعض الأماكن، مع التقيد بتطبيق مبدأ التباعد الجسدي.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إن القرار يأتي "بعد الانخفاض الملحوظ في أعداد الإصابات بالفيروس، الذي جاء نتيجة نجاح الجهود الوطنية المبذولة في عمليات التقصي وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، بالإضافة إلى توفر لقاحات متعددة ضد كورونا، وتعاون المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في الفترة السابقة"