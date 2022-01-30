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محمد بن زايد ورئيس اسرائيل: "قوى الإرهاب" تهدد المنطقة

منشور 30 كانون الثّاني / يناير 2022 - 01:46
الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات
الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات

وجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الشكر للرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ، على موقفه من هجمات الحوثيين ضد الإمارات.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، خلال لقائه اليوم الأحد، الرئيس الاسرائيلي، عن النظرة المشتركة للتهديدات التي تحيق بالاستقرار الإقليمي والسلام خاصة تلك التي تفرضها المليشيات وقوى الإرهاب.

ودان "هرتسوغ"، هجمات الحوثيين على سيادة الإمارات، وقال: "ندين أي نوع من الاعتداء على السيادة بواسطة منظمات إرهابية"

ودعا رئيس "اسرائيل"، الدول العربية والإسلامية ، للانضمام إلى اتفاقيات السلام. مشيرا إلى تعزيز الاتفاقات الإبراهيمية، وانضمام دول أخرى إلى تلك الجهود المشتركة.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبو ظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.

النشيد الوطني الاسرائيلي

وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن فرحتها الغامرة بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبوظبي، بالتزامن مع زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى البلاد.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت فيها أن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي كان حلما قبل عامين.

وأوضحت الوزارة أن النشيد الوطني عُزِف خلال مراسم الاستقبال الرسمية لهرتسوغ الذي تفقد حرس الشرف الإماراتي برفقة الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وفقا للبروتوكول الرسمي للزيارات.

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