محمد بن زايد ورئيس اسرائيل: "قوى الإرهاب" تهدد المنطقة

وجه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، الشكر للرئيس الاسرائيلي اسحاق هرتسوغ، على موقفه من هجمات الحوثيين ضد الإمارات.

وأكد ولي عهد أبو ظبي، خلال لقائه اليوم الأحد، الرئيس الاسرائيلي، عن النظرة المشتركة للتهديدات التي تحيق بالاستقرار الإقليمي والسلام خاصة تلك التي تفرضها المليشيات وقوى الإرهاب.

ودان "هرتسوغ"، هجمات الحوثيين على سيادة الإمارات، وقال: "ندين أي نوع من الاعتداء على السيادة بواسطة منظمات إرهابية"

Grateful to Sheikh @MohamedBinZayed for the warm welcome & hospitality at his palace. The Middle East has entered a new era thanks to the Crown Prince and other leaders’ wise and brave decision to normalise ties. We discussed future of Israel & UAE's bold new partnership. 🇮🇱🤝🇦🇪 pic.twitter.com/xTDn9q5mJB — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

ودعا رئيس "اسرائيل"، الدول العربية والإسلامية ، للانضمام إلى اتفاقيات السلام. مشيرا إلى تعزيز الاتفاقات الإبراهيمية، وانضمام دول أخرى إلى تلك الجهود المشتركة.

وصل قبل قليل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ وعقيلته الى #ابوظبي في اول @Isaac_Herzog زيارة رسمية الى الإمارات حيث كان في استقباله وزير خارجية الإمارات عبدالله بن زايد محطة أخرى من تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات 🇮🇱🇦🇪 واعرب هرتسوغ عن غبطته بالاسقبال الحميم 📸عاموس بن غرشوم pic.twitter.com/qIwJAAFfMu — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) January 30, 2022

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإسرائيلي أنه يصنع التاريخ بصحبة محمد بن زايد، مثمنا دعوته الكريمة لزيارة أبو ظبي برفقة زوجته، ميخال، حيث اعتبر دعوة ابن زايد "فرصة لتحوّل تاريخي في الشرق الأوسط".

ومن المقرر أن يفتتح هرتسوغ ما يطلق عليه اسم "يوم إسرائيل" في معرض "إكسبو 2000" في دبي، مع الإشارة إلى أن تلك الزيارة هي الأولي الرسمية والعلنية لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات.

النشيد الوطني الاسرائيلي

وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن فرحتها الغامرة بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبوظبي، بالتزامن مع زيارة الرئيس يتسحاق هرتسوغ إلى البلاد.

ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، تغريدة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم الأحد، أكدت فيها أن عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبو ظبي كان حلما قبل عامين.

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عزف النشيد الوطني الإسرائيلي هاتيكفا في أبو ظبي

ولي عهد #ابوظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل لأول مرة رئيس الدولة اتسحاق هرتسوج في مراسم استقبال رسمية

هرتسوج:

"إننا ندعم كاملةً مطالبكم الأمنية ونشجب بشدة أي اعتداء إرهابي على #الامارات" 🇦🇪🕊️🇮🇱

@MohamedBinZayed @Isaac_Herzog pic.twitter.com/9v9ikpod4h — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) January 30, 2022

وأوضحت الوزارة أن النشيد الوطني عُزِف خلال مراسم الاستقبال الرسمية لهرتسوغ الذي تفقد حرس الشرف الإماراتي برفقة الأمير محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، وفقا للبروتوكول الرسمي للزيارات.