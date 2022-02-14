محمد بن زايد يستقبل ارودغان في مطار ابو ظبي

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى دولة الإمارات، اليوم الاثنين، في زيارة تستمر ليومين حيث كان ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، في مقدمة مستقبليه لدى وصولهم إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، كما كان في الاستقبال، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة منصور بن زايد آل نهيان.

وكان الرئيس التركي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن زيارته للإمارات ستتطرق إلى التعاون مع الإمارات لتطوير الصناعات الدفاعية، وكذلك التعاون في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والثقافة.



وقال أردوغان في مؤتمر صحفي قبل زيارته للإمارات: "سنتطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.. سنناقش اتفاقيات جديدة وسنتطرق أيضا إلى تطوير الصناعات الدفاعية والصحة والتعليم والثقافة".

وأضاف أردوغان أن العلاقات بين تركيا والإمارات ستتعمق وتتطور أكثر، مشيرا إلى أنه سيبحث خلال زيارته للإمارات، الخطوات التي يمكن اتخاذها لخفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.