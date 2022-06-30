محمد بن زايد يصدر قرارا هاما يتعلق بأبناء الإماراتيات

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الخميس، قرارا ينص على معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة يصدر القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار، فيما تقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، الشهر الماضي، انتخاب الأخ غير الشقيق للرئيس الراحل، وولي عهد إمارة أبو ظبي محمد بن زايد – بالإجماع - رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت الإمارات، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ثاني رئيس في تاريخ البلاد والذي توارى عن الأنظار في السنوات الماضية بسبب إصابته بجلطة دماغية، مقررة تنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، والحداد 3 أيام.