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بن سلمان: لدى الهند والسعودية فرص استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار

بن سلمان: لدى الهند والسعودية فرص استثمارية بأكثر من 100 مليار دولار
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