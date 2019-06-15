محمد بن سلمان: لا نريد حربا في المنطقة لكننا لن نتردد بالتعامل مع أي تهديد لسيادتنا

اكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ان المملكة "لا تريد حربا في المنطقة" لكنها لن تتردد في التعامل مع أي تهديد لمواطنيها وسيادتها.

وقال بن سلمان في حوار تنشره صحيفة "الشرق الأوسط" الاحد، إن "المملكة لا تريد حربا في المنطقة"، مضيفا: "لكننا لن نتردد في التعامل مع أي تهديد لشعبنا وسيادتنا ووحدة أراضينا ومصالحنا الحيوية".

وتطرق الحوار الى الازمة الحالية في السودان، حيث اكد ولي العهد السعودي على موقف بلاده الداعم للشعب السوداني.

وقال "يهمنا كثيراً أمن السودان واستقراره وسنستمر في موقفنا الداعم لأشقائنا السودانيين في مختلف المجالات حتى يصل السودان إلى ما يستحقه من رخاء وازدهار وتقدم"

وفي تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي في "تويتر" كتب رئيس تحرير الصحيفة غسان شربل "غدا في الشرق الأوسط حوار شامل مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

