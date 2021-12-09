محمد بن سلمان وأمير قطر يزوران ملعب نهائي مونديال 2022 (فيديو)

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وهو يتجول برفقة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزيارتهما لعدد من المواقع في العاصمة الدوحة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية خبراً عن زيارة ولي العهد السعودي وأمير قطر لملعب لوسيل، الذي سيكون الملعب الذي يحتضن المباراة الختامية لبطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر بعد أقل من عام.

كما زار "بن سلمان" والشيخ "تميم"، المتحف الإسلامي، ومشيرب قلب مدينة الدوحة عاصمة قطر. ونشر المغردون فيديو بعنوان” أمير قطر وولي العهد السعودي في مطعم سوموسان في مشيرب”.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل إلى قطر، مساء الأربعاء، ضمن جولته الخليجية قادماً من الإمارات، وقبلها كان في سلطنة عُمان.

وكشف الديوان الأميري القطري، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تقدم مستقبلي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله والوفد المرافق مطار الدوحة الدولي في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في الاستقبال، بحسب المصادر القطرية، الشيخ عبدا لله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

كما كان في الاستقبال عدد من الشيوخ والوزراء، وبندر بن محمد العطية سفير قطر لدى المملكة العربية السعودية، والأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة.

وقام ولي العهد السعودي بجولة خليجية تمهيداً لقمة مجلس التعاون الخليجي التي تحتضنها السعودية هذا الشهر.

وتشهد العلاقات القطرية السعودية تطوراً وتحسناً منذ قمة العُلا السعودية التي أعلنت مصالحة بين دول الخليج، وأنهت الحصار الذي فرض على قطر منذ منتصف 2017.

وسبق أن التقى أمير قطر مع ولي العهد السعودي في قمة ضمت مستشار الأمن القومي الإماراتي على البحر الأحمر.