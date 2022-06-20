محمد بن سلمان يبدأ جولة تشمل مصر والأردن وتركيا

أعلن الديوان الملكي السعودي ان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر البلاد مساء الإثنين، في جولة تشمل زيارة كل من مصر والأردن وتركيا.

وقال الديوان الملكي ان هذه الزيارات تأتي استجابة للدعوات المقدمة له، وبناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وسيلتقي ولي العهد خلال هذه الزيارات بقادة مصر والأردن وتركيا لـ"بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب البيان.

ووفق الديوان الملكي فإن تلك الزيارات تأتي انطلاقا من حرص الملك سلمان على "التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة".