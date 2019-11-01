محمد بن سلمان يتخذ قرارا حاسما بشأن ارامكو الاحد

افادت مصادر اعلامية متطابقة ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيتخذ رارا حاسما بشان ارامو يوم الاحد المقبل

ووفق المصادر فان ولي العهد سيعطي الضوء الاخضر للطرح العام الاولي للاكتتاب في الشركة الاكبر في عالم النفط

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة السعودي إن طرح أسهم عملاق الطاقة السعودي، شركة أرامكو، التي تعد من أكثر الشركات ربحية في العالم سيكون "قريباً".

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن القرار بشأن موعد إدراج شركة أرامكو للاكتتاب العام في الأسواق المالية أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان وزير الطاقة السعودي ألقى كلمة في مؤتمر "مبادرة الاستثمار في المستقبل" بالرياض، والذي يعرف أيضا باسم مؤتمر "دافوس الصحراء" و منتدى الاستثمار السعودي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر لم تسمها، أن أرامكو تعتزم البدء في عملية إدراج الأسهم للاكتتاب العام في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني .

وقالت الوكالة إن الشركة تدرس طرح نسبة من واحد إلى اثنين بالمئة في سوق التداول بالسعودية، وهو ما سيكون أحد أكبر عروض الاكتتاب العامة على الإطلاق.

وقالت شركة أرامكو إنها "لا تعلق على الشائعات أو المضاربات".

واضافت: "الشركة جاهزة وسيعتمد التوقيت على ظروف السوق ويكون في وقت يختاره حملة أسهمها".