بعد تسلمه الدكتوراة الفخرية في تايلاند.. محمد بن سلمان يتصدر "تويتر"

تفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، مع فيديوهات وصور، مراسم تسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند.
وتسلم ولي العهد السعودي، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديرا لجهوده، من قبل جامعة كاسيتسارت التايلاندية، حيث جرت مراسم التسليم، بمقر إقامة الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة بانكوك، يوم أمس السبت.
أجمل ما وصلني اليوم👇🏻— أ.د. نـاجيـة الزنبقي 🥇🏆🎖 (@Najia_Zn) November 19, 2022
سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند وذلك في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة .. و دام عزك ياوطن💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/QQjIC5Q2Fi
وأكد رئيس جامعة كاسيتسارت، الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا، أهمية الجهود والمبادرات التي تبذلها المملكة العربية السعودية، في دعم أهداف التنمية المستدامة، والحلول الفاعلة في مجال البيئة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الجامعة، أعرب عن شكرة وتقديره لولي العهد، لما تقدمه المملكة من جهود كبيرة في مجال البيئة.
#ولي_العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان يحصل على شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية، في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.#السياق #السعودية #تايلاند pic.twitter.com/zlQXl5J8ku— السياق (@alsyaaq) November 19, 2022
سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديراً لجهود سموه لحماية البيئة.#ولي_العهد_في_تايلاند #جولة_ولي_العهد pic.twitter.com/bZepTUbDxG— جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) November 19, 2022