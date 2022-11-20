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بعد تسلمه الدكتوراة الفخرية في تايلاند.. محمد بن سلمان يتصدر "تويتر"

منشور 20 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:32
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان (أ ف ب)

تفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، مع فيديوهات وصور، مراسم تسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند.

وتسلم ولي العهد السعودي، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديرا لجهوده، من قبل جامعة كاسيتسارت التايلاندية، حيث جرت مراسم التسليم، بمقر إقامة الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة بانكوك، يوم أمس السبت.

 وأكد رئيس جامعة كاسيتسارت، الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا، أهمية الجهود والمبادرات التي تبذلها المملكة العربية السعودية، في دعم  أهداف التنمية المستدامة، والحلول الفاعلة في مجال البيئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الجامعة، أعرب عن شكرة وتقديره لولي العهد، لما تقدمه المملكة من جهود كبيرة في مجال البيئة.

 

كلمات دالة:ولي العهد السعوديالأمير محمد بن سلمانتايلاند

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