بعد تسلمه الدكتوراة الفخرية في تايلاند.. محمد بن سلمان يتصدر "تويتر"

تفاعل نشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، مع فيديوهات وصور، مراسم تسلم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند.

وتسلم ولي العهد السعودي، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديرا لجهوده، من قبل جامعة كاسيتسارت التايلاندية، حيث جرت مراسم التسليم، بمقر إقامة الأمير محمد بن سلمان، في العاصمة بانكوك، يوم أمس السبت.

أجمل ما وصلني اليوم👇🏻

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند وذلك في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة .. و دام عزك ياوطن💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/QQjIC5Q2Fi — أ.د. نـاجيـة الزنبقي 🥇🏆🎖 (@Najia_Zn) November 19, 2022

وأكد رئيس جامعة كاسيتسارت، الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا، أهمية الجهود والمبادرات التي تبذلها المملكة العربية السعودية، في دعم أهداف التنمية المستدامة، والحلول الفاعلة في مجال البيئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الجامعة، أعرب عن شكرة وتقديره لولي العهد، لما تقدمه المملكة من جهود كبيرة في مجال البيئة.