محمد بن سلمان يتعهد بمتابعة قضية لجين الهذلول

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمتابعة الانباء والتحقيقات الخاصة بقضية الناشطة النسوية لجين الهذلول واشار في حواره مع برنامج "60 دقيقة"، بثته شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية، فجر الإثنين الى انه سيتحقق شخصيا بشان الانباء التي تحدثت عن تعذيبها

وعما إذا كان الوقت قد حان لإطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، قال ولي العهد السعودي إن "هذا القرار لا يعود لي. الأمر متروك للمدعي العام، وهو مدع عام مستقل". وأضاف أنه إذا كانت تعرضت للتعذيب في السجن، كما تدعي أسرتها، فإن "هذا أمر بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، والقوانين السعودية تحرم التعذيب، والنفس البشرية تحرم التعذيب، وسأتابع هذا الأمر بنفسي... بلا شك".

اكد ابن سلمان انه "لا يتفق" مع بعض القوانين السعودية لكنه أكد على ضرورة احترامها حتى يتم إصلاحها، وقال الأمير محمد بن سلمان إن "المملكة العربية السعودية دولة تحكمها القوانين، بعض هذه القوانين قد لا أتفق معها شخصيا، لكن طالما أنها قوانين موجودة حاليا، فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

وبسؤاله عن الدروس التي تعلمها وعما إذا كان قد ارتكب أي أخطاء، قال الأمير محمد بن سلمان: "الأنبياء يخطئون، فكيف لنا كبشر أن نتوقع ألا نرتكب أخطاء؟! ولكن المهم هو أن نتعلم من هذه الأخطاء ولا نكررها".