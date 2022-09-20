محمد بن سلمان يستقبل مستشار زيلنسكي

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض اليوم الثلاثاء رستم اومرييف المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية أن ولي العهد السعودي أكد " دعم المملكة لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا سياسيا" ونقلت عنه تأكيدة على ان السعودية ستواصل "جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية" الناجمة عن الأزمة.

وهذا اول اتصال بين القيادتين السعودية والاكرانية بشكل مباشر منذ اندلاع الحرب في اوكرانيا في فبراير الماضي، وتاتي في ظل تحسن العلاقات بين الرياض وموسكو الامر الذي يطرح احتمال تدخل سعودي في محاولة حل الازمة بين موسكو وكييف

والشهر الماضي قدمت السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات طبية وإيوائية للاجئين من أوكرانيا بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، تستهدف أكثر من مليون شخص.