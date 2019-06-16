محمد بن سلمان يصف مصرع خاشقجي بـ "الجريمة المؤلمة جدا"

نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية حوارا مطولا لرئيس تحريرها، اللبناني غسان شربل، مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال ابن سلمان، إن مقتل خاشقجي "جريمة مؤلمة جدا، ولم يسبق حصول مثل هذه الجريمة في تاريخ المملكة، فمثل هذه الأمور ليست جزءا من ثقافتنا، وتناقض قيمنا ومبادئنا".

وتابع: "قمنا في المملكة بالإجراءات اللازمة، سواء من خلال المسار القضائي لمحاسبة كل المشاركين في هذه الجريمة، أو من خلال اتخاذ الإجراءات التنظيمية لمنع حصول مثل هذه الجريمة المؤسفة مستقبلا. هذه الإجراءات تنبع أولا وأخيرا من حرصنا في المملكة على حياة كل مواطن سعودي، أيا كانت مواقفه، وهي إجراءات لم ولن تتأثر بأي عوامل أخرى".

وأوضح ابن سلمان أن السعودية دولة يسودها القانون، "ومن غير المقبول التعرض لحياة مواطن بهذا الشكل المؤلم، تحت أي ظرف من الظروف. وبكل أسف، المتهمون بارتكاب الجريمة هم موظفون حكوميون، ونسعى لتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل كامل".

ولفت إلى أنه "على أي طرف يسعى لاستغلال القضية سياسيا، أن يتوقف عن ذلك، ويقدم ما لديه من أدلة للمحكمة في المملكة بما يساهم في تحقيق العدالة".

وبحسب ابن سلمان، فإن "خاشقجي مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف".