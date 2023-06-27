محمد بن سلمان يهاتف بوتن ويعبر عن موقفه من انقلاب فاغنر

قالت مصادر رسمية روسية ان الرئيس فلاديمير بوتين قد عقد جولة محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر الاخير خلالها عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري في البلاد.

ويعتبر الاتصال من بن سلمان، ثاني اتصال من زعيم عربي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ان تلقى امس الاثنين اتصالات من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد

واعلن الكرملين إنه بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الذي أعرب عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأحداث في روسيا في 24 يونيو/ حزيران. وأعرب محمد بن سلمان عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم".

واشارت المصادر الى ان المحادثات تطرقت إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي متبادل المنفعة.