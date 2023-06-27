  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. محمد بن سلمان يهاتف بوتن ويعبر عن موقفه من انقلاب فاغنر

محمد بن سلمان يهاتف بوتن ويعبر عن موقفه من انقلاب فاغنر

تاريخ النشر: 27 حزيران / يونيو 2023 - 02:26
الصورة عن Sputnik
الصورة عن Sputnik

قالت مصادر رسمية روسية ان الرئيس فلاديمير بوتين قد عقد جولة محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عبر الاخير خلالها عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري في البلاد.

ويعتبر الاتصال من بن سلمان، ثاني اتصال من زعيم عربي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد ان تلقى امس الاثنين اتصالات من امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 

واعلن الكرملين إنه بمبادرة من الجانب السعودي، أجرى الرئيس فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي الذي أعرب عن دعمه الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بالأحداث في روسيا في 24 يونيو/ حزيران. وأعرب محمد بن سلمان عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية لحماية النظام الدستوري وحياة المواطنين وأمنهم".

واشارت المصادر الى ان المحادثات تطرقت إلى قضايا زيادة تطوير التعاون الروسي السعودي متبادل المنفعة.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...