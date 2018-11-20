رويترز: أمراء سعوديون يسعون لمنع تولي ابن سلمان الملك

عشرات الأمراء وأبناء العمومة من فروع قوية لأسرة آل سعود يسعون لرؤية تغيير في خط الخلافة على رأس الهرم

أكدت وكالة رويترز أن أفرادا من العائلة الحاكمة في السعودية يعملون على منع تولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الملك بعد وفاة والده.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مقربة من البلاط الملكي تأكيدها الخبر.

وبينت المصادر أن عشرات الأمراء وأبناء العمومة من فروع قوية لأسرة آل سعود يسعون لرؤية تغيير في خط الخلافة على رأس الهرم.



وأوضحت رويترز أن هؤلاء لن يتحركوا بينما لا يزال الملك سلمان بن عبد العزيز، البالغ من العمر اثنين وثمانين عاما، على قيد الحياة.



وأشارت الوكالة إلى أن الأمراء يعرفون بأن الملك سلمان لن ينقلب على ولده "المفضل لدى أبيه".