بدعوة من محمد بن سلمان رئيس حكومة تونس يزور السعودية

الزيارة تأتي في إطار "دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب"

يبدأ رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الخميس زيارة رسمية إلى السعودية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال بيان رئاسة الحكومة التونسية: "إن الزيارة التي تستمر 3 أيام تأتي تلبیة لدعوة تلقاها (رئيس الحكومة يوسف) الشاهد، من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي زار تونس قبل نحو أسبوعين ضمن جولة عربية".

وأضاف البيان، أن الزيارة تأتي في إطار "دفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أوسع وأرحب".

وتابع أن الزيارة هي أيضا "تأكيد على قوة ومتانة العلاقات المميزة بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة لهما ويحقق تطلع القيادتين، وآمال شعبيهما".

والاثنين الماضي، وجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، دعوة رسمية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية المقرر عقدها بتونس في ربيع عام 2019.