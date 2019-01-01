أردوغان يتصدر قائمة الرئيس الأبرز عالميا لعام 2018

تصدّر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائمة "الرئيس الأبرز" عالميا لعام 2018، بنسبة تجاوزت الـ77 في المائة.

جاء ذلك وفق نتائج استفتاء أجرته شبكة "رصد" الإعلامية، لأبرز الشخصيات المؤثرة عام 2018.

وشارك في الاستفتاء أكثر من 300 ألف شخص، في إجمالي 10 فئات تنوعت بين مصر والعالم العربي والعالم.

وذكرت الشبكة أن "الرئيس أردوغان حسم التصويت في استفتاء رصد، لاختيار الرئيس الأبرز عالمياً، بنسبة تخطت الـ77%، بفارق كبير عن منافسيه".

وضمت القائمة رؤساء دول، بينهم الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

واحتل حدث جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول، صدارة التصويت في استفتاء اختيار "الحدث الأبرز" عالمياً لعام 2018.

الداعية السعودي المعتقل حاليا في سجون بلاده، سلمان العودة، حصد نسبة التصويت الأعلى كـ"أبرز شخصية إسلامية"، بنسبة تصويت 43%.

وتربع النجم المصري محمد صلاح على قائمة الاستفتاء لاختيار الشخصية الرياضية الأبرز في مصر، بنسبة تصويت 87%.

وحصد الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المركز الأول في قائمة "شخصية العام في مصر"، بحصوله على نسبة 52% من نسبة التصويت.

يشار إلى أن شبكة "رصد"، منصة إعلامية مهتمة بالشأن المصري والعربي، وتعمل على إنتاج محتوى خبري ترفيهي تكنولوجي، بحسب ما تعرف بنفسها.