محمد عبده يغنّي مع منشد شهير معتقل داخل السجن (فيديو)

ربيع حافظ تخرج من كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

نشرت وسائل إعلام سعودية فيديو من زيارة سابقة قام بها المطرب الشهير محمد عبده إلى سجن المباحث العامة في مدينة جدة.

وأظهرت لقطات مقابلة محمد عبده لعدد من النزلاء، كان على رأسهم المنشد الشاب، ربيع حافظ ، الذي اعتقل في أيلول/ سبتمبر من العام 2017.

وغنّى محمد عبده وربيع حافظ معا، وهو ما أثار تعليقات واسعة، تعاطفت مع ربيع حافظ، وطالبت بالإفراج عنه.

وأنشد ربيع حافظ الكلمات الشهيرة المنسوبة للإمام علي بن أبي طالب "فكم لله من لطف خفي، يدق خفاه عن فهم الذكي؛ وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي؛ وكم أمر تساءُ به صباحا فتأتيك المـسرة بالعشي؛ إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي".

كما ردد ربيع حافظ أغنية محمد عبده الدينية الشهيرة "يا مستجب للداع، جب دعوتي بإسـراعِ، واشف جميع أوجاعي، يامرتجى يارحمان، اغفر لعبد مذنب، من الخطايا يسكب، بحب ساكـن يثـرب، طه شفيـع النيـران".

ويعود تاريخ الزيارة، بحسب وسائل إعلام سعودية، إلى تموز/ يوليو من العام الماضي.

يذكر أن ربيع حافظ تخرج من كلية القرآن الكريم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهو حافظ للقرآن الكريم، وفقا لما ذكره ناشطون.