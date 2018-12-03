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محمد مرسي لم يطلب شهادة مبارك في قضية "اقتحام السجون"

محمد مرسي لم يطلب شهادة مبارك في قضية "اقتحام السجون"
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