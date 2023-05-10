محمد يتربع على عرش الأسماء في برلين

تربع اسم محمد على عرش الأسماء للذكور حديثي الولادة في العاصمة الألمانية برلين، متفوقا على أسماء أخرى تصدرت القائمة لفترات طويلة، على غرار نوح وآدم.

وذكرت جمعية اللغة الألمانية، أن اسم محمد احتل المرتبة العشرين، بالنسبة للمواليد الذكور حديثي الولادة في ألمانيا، والمركز الأول في برلين، وفقا لموقع “دي دبليو”.

وبالنسبة للمواليد الإناث، احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة للفتيات في برلين، ليطيح بأسماء أخرى من مثل، إميليا وإيما، حسب صحيفة “تاغس شبيغل” الألمانية.

وأفادت صحيفة دي تسايت الألمانية، أن اسم محمد احتل اسم المرتبة 20 على الصعيد الوطني في البلاد، مشيرة إلى أن اسم محمد منح 2758 مرة لمواليد العام الماضي 2022.

وقالت الصحيفة، إن أساس القوائم السنوية للأسماء هو البيانات المأخوذة من أكثر من 750 مكتب تسجيل ولادات في جميع أنحاء ألمانيا.

وبينت "دي تسايت"، أنه في عام 2018 لم يكن اسم محمد هو السائد في برلين، ولكنه كان من بين الأسماء المتقدمة، الأمر الذي اثار الجدل في العاصمة الألمانية وقتها.

وفي عام 2021 احتل اسم محمد المرتبة الثالثة في برلين، ليحقق الصدارة في عام 2022.