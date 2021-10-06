محملة بالوقود إلى لبنان.. ناقلة إيرانية ثالثة تصل ميناء بانياس

قالت خدمة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة الناقلات، إن الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود إلى لبنان قد وصلت مرفأ بانياس في سوريا، اليوم الأربعاء.

وصلت الناقلة الإيرانية الثالثة المحملة بالوقود إلى لبنان، اليوم الأربعاء، ميناء بانياس في سوريا، وقالت خدمة "تانكر تراكرز" لتتبع حركة الناقلات، على موقعها في تويتر: "إن الناقلة سيتم تسليمها إلى حزب الله اللبناني لتوزيعها فيما بعد".

FORTUNE (9283746) is the 3rd tanker to have reached Baniyas, Syria with gasoil for Hezb’Allah’s distribution in Lebanon. Also, in addition to Iranian crude oil, Baniyas has received a larger-than-usual delivery of Russian fuel. What’s unique is that it wasn’t for navy in Tartus. — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) October 6, 2021

ويقول حزب الله إن شحنات الوقود القادمة من إيران ستخفف أزمة الطاقة التي تصيب البلاد بالشلل.

وفي وقت سابق الشهر الماضي، اعتبر رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، شحنات الوقود الإيرانية التي دخلت إلى البلاد، "انتهاكا لسيادة لبنان".

بدورها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استقدام الوقود من بلد خاضع لعقوبات واسعة النطاق مثل إيران ليس حلا مستداما لأزمة الطاقة في لبنان.

ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة شح محروقات تنعكس على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية، في خضم انهيار اقتصادي مستمر منذ عامين صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ سنة 1850.

ودخلت أولى قوافل الصهاريج المحملة بالمازوت الإيران الأراضي اللبنانية من سوريا في 16 أيلول/سبتمبر الماضي.