محملة بصواريخ كروز.. غواصة نووية أميركية تدخل الشرق الأوسط

البوابة - دخلت الغواصة النووية الأميركية "يو إس إس فلوريدا"، المحملة بعدد كبير من صواريخ كروز إلى منطقة الشرق الأوسط، وفقا لبيان للبحرية الأميركية أصدرته اليوم السبت.

وأشار البيان، إلى أن إرسال الغواصة النووية، التي دخلت المنطقة يوم الخميس الماضي، والمحملة بصواريخ من طراز "توما هوك"، يأتي في إطار تعزيز ودعم الأمن في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، نقلا عن المتحدث باسم البحرية الأمريكية تيموثي هوكينز، بأنه تم الدفع بالغواصة لدعم الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين

وقال هوكينز، في بيان: إن "الغواصة "يو إس إس فلوريدا" دخلت المنطقة يوم الخميس، وبدأت في عبور قناة السويس".

وأوضح المتحدث باسم البحرية الأميركية، أن الغواصة قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك.

وأكد هوكينز، أن إرسال الغواصة إلى الأسطول الخامس الأميركي، إلى "الشرق الأوسط" يأتي في إطار المساعدة على نشر الأمن والإستقرار البحريين في المنطقة.