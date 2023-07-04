محمود سعد يكشف حقيقة قصة أكل لحم الحمير (فيديو)

أعرب الإعلامي المصري محمود سعد عن غضبه إزاء تفسير المقطع الذي تحدث فيه عن تعرض أسرته لخدعة من أحد الجزارين لمدة 20 عامًا، حيث باع لحم حمير لهم على أنه لحم مواشي بشكل خاطئ.

وصرح "سعد" خلال بث مباشر على صفحته على موقع "فيسبوك" قائلاً: "حديثي لم يكن دعوة لأكل لحم الحمير على الإطلاق. لست أنا من يحق له أن يقول لكم أكلوا لحمة حمير. لا تحملوني مسؤولية لا أحتملها، فأنا شخص ناضج، وقد أزعجني أن يتحدثوا عن أكل اللحم الذي يعد سراً من أسرار البيوت. لا يمكننا أن نتكلم عن هذه المسألة."

ثم أضاف: "عندما قيل سابقاً أن تناول أرجل الفراخ لا يصح، رأيت أن هذا غير مقبول، دعوا الناس في حالها، هذه أسرار عائلية خاصة. أمي الله يرحمها لو علمت أنني قلت ذلك، لما دخلتني البيت."

وتابع قائلاً: "الشعب المصري يعرف كيف يتصرف، لا أحد يقول له ما يفعل أو يأكل، ونحن كمصريين نتعامل مع بعضنا باحترام. من فضلكم، لا تنتقدوا بطريقة مباشرة دون تفهم السياق الكامل. والرجاء عدم التحدث بسوء حول أكل لحم الحمير."

