محمود عباس أول رئيس يعلن تأييد عودة سوريا للجامعة العربية

تجاهل عباس قتل واعتقال النظام السوري آلاف الفلسطينيين، والذين لا يزال قسم كبير منهم يقبع خلف القضبان

حصل النظام السوري على أول تأييد رسمي من رئيس دولة عربية على إعادته إلى جامعة الدول العربية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قوله إنه يؤيد سوريا إلى جامعة الدول العربية، ويتطلع إلى التشاور حول هذه القضية بين الدول العربية.

وأضاف عباس: "كنا دائما وما زلنا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء النزاع بالحوار".

وحول وجود زيارة قريبة لوفد فلسطيني إلى دمشق، قال عباس: "لا يوجد برنامج لزيارة قريبة لسوريا، ولكنني أتابع عن كثب ما يحدث فيها، خاصة أن نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها".

وتابع: "نعمل مع الدولة السورية ووكالة غوث اللاجئين الأونروا على إعادة إعمار مخيم اليرموك تمهيدا لإعادة المهجرين من المخيم إليه بأسرع وقت ممكن".

وتجاهل عباس قتل واعتقال النظام السوري آلاف الفلسطينيين، والذين لا يزال قسم كبير منهم يقبع خلف القضبان.

يشار إلى أن الإمارات والبحرين أعادتا في وقت سابق فتح سفارتيهما في دمشق، فيما تتجه الأردن ومصر ودول أخرى إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري.

عربي21