محمود عباس لعساف: ألعن أبوهم (شاهد)

اتصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بعد عملية هدم خيام الفلسطينيين في منطقة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، وقال له: "ألعن أبوهم".

محمود عباس لعساف: الجيش الإسرائيلي يحتجز وزيرا فلسطينيا وكوادر من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

وتوجه عباس إلى الوزير الفلسطيني قائلا: "وليد الله يعطيك العافية.. ألعن أبوهن"، مؤكدا "أننا لن نسكت، ونحن معكم ولن نسكت، وسنعيد بناء ما تهدم".

وأضاف: "الاحتلال سيزول ومثلما رحل دونالد ترامب سيرحل غيره".

بدوره رد عساف مؤكدا: "أننا سنعيد البناء وسنبقى ثابتون.. نحن جنودك وجنود الوطن، ومخطط التهجير القسري سيفشل كما فشل مخطط ضم الأغوار، وكما فشل مخطط صفقة القرن".

وكان الجيش الإسرائيلي احتجز يوم أمس الوزير عساف ومحافظ طوباس اللواء يونس العاص وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عقب شروعهم بإعادة بناء ما هدمه الجيش في حمصة. (RT)