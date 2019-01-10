يديعوت تحصي رحلات عباس للخارج وكم نسبتها من العام؟

جاء في التقرير أن عباس "يتنقل حول العالم بطائرته الخاصة من نوع بوينغ 737

أحصت صحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية عدد رحلات رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى الخارج، ونسبتها من العام.

وبحسب ما نقل موقع "المصدر" الإسرائيلي، عن "يديعوت"، فإن عباس "أمضى ثلث وقته من عام 2018 في السفر حول العالم".

ووصفت الصحيفة في تقريرها عباس بـ"الرحالة الفلسطيني"، قائلة إنه لا شيء يمنعه من السفر، "رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة للسلطة، ورغم وضعه الصحي".

وذكرت "يديعوت" أن عباس أمضى 109 أيام خارج فلسطين خلال العام 2018، وهو رقم "قياسي" بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وزار رئيس السلطة الفلسطينية 17 دولة، في أوروبا وشمال أمريكا وجنوب أمريكا وآسيا وأفريقيا. وفي بعض الدول حل عباس ضيفا لأكثر من مرة. وأشارت إلى أن الأردن كانت الوجهة التي زارها الرئيس الفلسطيني أكثر المرات، تحديدا 6 مرات، حيث يملك عباس بيتا.

وجاء في التقرير أن عباس "يتنقل حول العالم بطائرته الخاصة من نوع بوينغ 737، التي كلفت خزنة السلطة عشرات ملايين الدولارات، غير الصيانة الباهظة للطائرة الفاخرة".

وبحسب "يديعوت"، فإن "المعطيات ملفتة، ليس لأن عباس هو أكثر زعماء العالم سفرا حول العالم خلال عام 2018، وإنما بالنظر للوضع الاقتصادي المتدهور للسلطة الفلسطينية، التي تعاني من عجز حاد وانخفاض في مدخولاتها".

وربطت الصحيفة بين رحلات عباس الكثيرة إلى الخارج، وبين تدهور وضعه الصحي، وتراجع شعبيته، "لأن جزءا كبيرا من الفلسطينيين بات ينظر إليه على أنه رئيس منفصل عن الواقع".

وختمت "يديعوت" تقريرها بالقول إن "عباس لم يزر المدن الفلسطينية منذ وقت طويل، لكن الظاهر أنه يحب جدا زيارة عواصم العالم".