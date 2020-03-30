مخاوف على الأسرى بمعتقلات اسرائيل بعد إصابة بعض سجانيهم بكورنا

"كافة المعلومات التي تصدر حاليا عن أوضاع المعتقلين مصدرها إدارة مصلحة سجون الاحتلال التي تعمل دائما على طمس الحقيقية".

طالب نادي الأسير الفلسطيني يوم الإثنين المنظمات الدولية بدور أكثر فعالية في متابعة 5000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية بعد إصابة حراس بفيروس كورونا.

وقال قدورة فارس رئيس النادي "في ظل وقف زيارات الأهل لأبنائهم المعتقلين ووقف زيارة المحامين للمعتقلات بسبب فيروس كورونا يجب على الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية القيام بدور أكبر".

وأضاف لرويترز "كافة المعلومات التي تصدر حاليا عن أوضاع المعتقلين مصدرها إدارة مصلحة سجون الاحتلال التي تعمل دائما على طمس الحقيقية".

وأوضح فارس أنه "في الوقت الذي تتصاعد فيه أعداد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ومن ضمنهم سجانون أصبح هناك مخاوف كبيرة على مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال".

وقال "نطالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بإرسال لجنة طبية دولية تشارك في معاينة الأسرى والتأكد من سلامتهم".

وسجلت إسرائيل 4247 حالة إصابة و15 وفاة بالمرض. وحذرت وزارة الصحة من أن عدد الوفيات قد يصل في النهاية للآلاف.

وقالت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية لرويترز "أظهرت نتائج فحوصات ثلاثة حراس يعملون في سجني عوفر ونتسيان بأنهم مصابون بفيروس كورونا وهم حاليا في الحجر الصحي".

وأضافت "أن هؤلاء الحراس الثلاثة لم يختلطوا مطلقا بأي من السجناء الفلسطينيين ولا يوجد هناك حالات إصابة بفيروس كورونا بين السجناء الفلسطينيين ولم تظهر أي أعراض إصابة بفيروس كورونا على أي منهم".

وذكرت المتحدثة أن هناك 40 من حراس سجني عوفر ونيتسان في الحجر الصحي بعد مخالطتهم للمصابين الثلاثة.

وقالت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي في قطاع غزة "اللجنة الدولية تحث إسرائيل على نشر أي معلومات تخص السجناء بهذا الصدد".

وأضافت في تصريح لرويترز "اللجنة الدولية ستقوم بإبلاغ أهالي السجناء فورا حال توفر أي معلومات لديها حول إصابة أي منهم".

وأوضحت زقوت "طبيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يقوم خلال زياراته لأماكن الاحتجاز بالتأكد من تطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار الأوبئة داخل السجون".

وقالت "السلطات الإسرائيلية كانت قد قامت بعدة إجراءات لمنع الاحتكاك بين السجناء والزوار من خارج أماكن الاحتجاز مثل منع زيارة الأهالي ومن ثم منعت زيارة المحامين ولكن تم استثناء مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قرارات المنع تلك".

وأضافت "لم يردنا أي معلومات من السلطات الإسرائيلية حول إصابة أي سجين فلسطيني بفيروس كوفيد 19 المستجد".

واستعرض فارس أيضا أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، موضحا أن هناك حوالي 1200 معتقل لم تصدر احكام بحقهم بعد.

وقال "هناك أيضا حوالي 420 معتقلا فلسطينيا إداريا، أي جرى توقفيهم دون محاكمة استنادا إلى قانون بريطاني قديم يتيح الاعتقال دون محاكمة بحجة وجود ملف سري للمعتقل".

وأضاف "يوجد في سجون الاحتلال حوالي 200 معتقل يعانون أمراضا مزمنة إضافة إلى 700 آخرين يعانون أمراضا مختلفة".

وتابع قائلا "كما يوجد في سجون الاحتلال 180 طفلا و41 أسيرة من أعمار مختلفة".

